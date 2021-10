Würzburg. Studieninteressierte können an den „Tandem-Tagen“ in den bayerischen Herbstferien das große Angebot an Studienfächern der Universität Würzburg kennenlernen. Anmeldeschluss ist der 17. Oktober.

Schüler haben an den Tandem-Tagen der Uni Würzburg vom 2. bis 5. November Gelegenheit, bei Video-Chats mit Studierenden Einblicke in verschiedene Studienfächer und den Unialltag zu bekommen. Von den Studienbotschaftern des Teams uni@school erfahren sie Wichtiges über diverse Studiengänge. Und sie können alle denkbaren Fragen zum Studentenleben stellen.

Wer dabei sein will, muss sich bis Sonntag, 17. Oktober anmelden. Zuvor gilt es, sein Wunschfach aus einem Fächerpool auf der Website der Tandem-Tage auszusuchen. Das Angebot reicht von Anglistik über Lehramt bis Zahnmedizin. Die angemeldeten Teilnehmenden erhalten rechtzeitig vor den Tandem-Tagen ihr persönliches Programm.

Info: Informationen gibt es bei Kathrin Schaade und Johannes Böhnlein, Zentrale Studienberatung, Telefon 0931/80714, (go.uniwue.de/tandem).

