Versuchtes Tötungsdelikt in Lohr am Main

Lohr am Main. Ein Ermittlungsrichter hat Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen, die im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) einen 33-Jährigen mit Fußtritten gegen den Kopf in die Todesgefahr gebracht haben sollen. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln zu den Hintergründen der Tat.

Am Freitagabend eskalierte eine Streitigkeit zwischen drei Männern vor einer Bar in der Vorstadtstraße in Lohr am Main. Aus dem Streit wurde eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren einen 33-Jährigen gemeinsam zu Boden gebracht und mehrfach gegen dessen Kopf getreten haben sollen.

Hinzugerufene Polizeistreifen konnten vor Ort die Kontrahenten trennen und die beiden stark alkoholisierten jungen Männer vorläufig festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Beschuldigten am Samstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle gegen die Beschuldigten erließ. Über das Ausmaß der Verletzungen des 33-Jährigen, der sich vor Ort nicht durch einen Arzt untersuchen und behandeln lassen wollte, kann keine Aussage getroffen werden.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der beiden Beschuldigten zudem einer Frau ans Gesäß und in den Schritt gegriffen haben soll.

Die Kripo sucht in diesem Zusammenhang noch einen Zeugen der Tat, der beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort war. Der Mann soll etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein, einen kurzen Bart getragen und deutsch gesprochen und zumindest einen der Beteiligten gekannt haben. Personen, die Hinweise zur Identität des Zeugen geben können, sollen sich unter Telefon 09721/2021731 bei der Polizei melden.