Würzburg. Wegen versuchter Tötung sitzt ein 35-Jähriger in Würzburg in Untersuchungshaft

Der Beschuldigte soll versucht haben, einen anderen Mann im Streit mit einem Messer zu töten.

Am Donnerstag hatten Zeugen gegen 10 Uhr die Polizei gerufen, nachdem ein

Streit zwischen zwei Männern eskaliert war. Der 35-Jährige zog im Verlauf der Auseinandersetzung plötzlich ein Messer und soll versucht haben, damit auf seinen 41-Jährigen Kontrahenten einzustechen. Dieser

konnte sich der Angriffe bis zum Eintreffen zahlreicher Polizeistreifen erwehren. Jetzt sitzt der Mann in Untersuchungshaft.



Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren