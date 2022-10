Vermissten Senior in Giebelstadt tot aufgefunden

Giebelstadt. Bei einem am Sonntagmorgen von zwei Jägern aufgefundenen Leichnam bei Großmannsdorf handelt es sich um einen seit Anfang August vermissten 70-Jährigen aus Giebelstadt (Landkreis Würzburg). Hinweise auf eine Straftat oder ein Fremdverschulden ergaben sich nach der Obduktion nicht. Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von einem Unfallgeschehen aus.

Der 70-Jährige war zuletzt am 5. August an seiner Wohnadresse gesehen worden und seitdem spurlos verschwunden. Trotz mehrerer groß angelegter Suchmaßnahmen der Kripo Würzburg mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei konnte der Senior nicht aufgefunden werden. Am Sonntagmorgen stießen dann zwei Jäger in einem unwegsamen Waldgebiet bei Goßmannsdorf auf die sterblichen Überreste eines Menschen. Die Obduktion bestätigte nun den Verdacht, dass es sich dabei um den Vermissten handelte. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat vor. Vielmehr dürfte es sich um ein Unfallgeschehen gehandelt haben.