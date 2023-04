Vermisste in Würzburg tot aufgefunden

Würzburg. Eine seit Ende März vermisste 44-Jährige ist am Montag im Raum Würzburg tot aufgefunden worden. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Die 44-Jährige war am 26. März als vermisst gemeldet worden. Nachdem eine psychische Ausnahmesituation nicht auszuschließen war, suchte die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt wiederholt auch mit Unterstützungskräften nach der Frau.

Am Montagmittag fand ein Zeuge die Vermisste leblos auf einem Flurstück im Raum Würzburg auf. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der 44-Jährigen feststellen.