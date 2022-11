Vermisst: 18-Jährige Würzburgerin möglicherweise in psychischer Ausnahmesituation

Würzburg.. Seit Montagvormittag wird eine 18-Jährige vermisst, die sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei suchte am Dienstag mit einem Großaufgebot nach der jungen Frau. Die 18-jährige Alice Anders wurde letztmalig durch Angehörige gegen 9.30 Uhr an ihrer Wohnadresse in der Rückerstraße gesehen und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zurück. Nachdem die Eltern letztmalig um 14 Uhr über einen Messenger Kontakt mit ihrer Tochter hatten, verständigten sie gegen 19 Uhr schließlich die Polizei. Alice Anders ist 1,74 Meter groß, hat dunkle lockige schulterlange Haare, schlanke Statur, ist vermutlich dunkel gekleidet und unterwegs mit schwarzem City-Rad der Marke Specialised. Wer Hinweise zum ihrem Aufenthaltsort machen kann, melden sich unter Telefon 0931/457-2230 bei der Polizei Würzburg.

