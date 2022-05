Verletzter flüchtet vor Rettungsdienst

Urspringen. Ein Mann ist am Montagabend bei einer privaten Feier in Urspringen (Main-Spessart-Kreis) offensichtlich alkoholisiert gestürzt und verletzte sich am Kopf. Obwohl er dringend behandelt werden musste, rannte er vor dem Rettungsdienst davon.

Gegen 21 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über einen Mann ein, der sich nach einem Sturz eine stark blutenden Wunde am Kopf zugezogen hatte. Der von Gästen der Feier verständigte Rettungsdienst wollte dem Verletzten zwar helfen, der augenscheinlich dringend Behandlungsbedürftige entzog sich jedoch den Helfern und rannte unvermittelt über ein Feld davon. Aufgrund der Verletzung musste davon ausgegangen werden, dass sich der Gestürzte in einer hilflosen Lage befand, so dass sofort umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet wurden.

Auch ein Polizeihubschrauber suchte nach dem Vermissten. Den Erfolg brachte am frühen Morgen jedoch eine sogenannte Mantrailer-Hündin der Freiwilligen Feuerwehr Steinmark. Der auf die Suche von Menschen trainierte Vierbeiner fand den 60-Jährigen in einem dicht bewachsenen Graben liegend auf.

Der Verletzte hatte schließlich ein Einsehen und ließ sich im weiteren Verlauf von den Rettungskräften behandeln. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert und dort weiter untersucht werden.