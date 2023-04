Unverwechselbar und herzerwärmend

Alles wirkte schwebend-leicht und war doch streng choreografiert und so lange mit dem zwölfköpfigen Tanzensemble vom Mainfranken Theater Würzburg einstudiert, bis das Timing und jeder Bewegungsablauf saß und – ganz wesentlich – zur Musik korrespondierte. Diese Präzision verfehlte bei der Premiere der Tanzproduktion „Chaplin!“, von Ballettdirektorin Dominique Dumais in der Blauen Halle in Würzburg nicht ihre Wirkung auf das mit Zwischenapplaus sehr spendable und stark beeindruckte Premierenpublikum.

Inspiriert von der Biografie des am 16. April 1889 in London geborenen Briten lieferte Würzburg einen Tag vor Chaplins Geburtstag eine fulminante Hommage an den Filmemacher, Schauspieler, Komponist und Musiker, Akrobat und Tänzer, der mit seinem Charakter „Der Tramp“ einen unverwechselbaren Stil prägte. Mit einem Bowler-Hut, Spazierstock, schwarzen Schnurrbärtchen und dem watschelnden Gang in viel zu großen Schuhen wurde Chaplin zum ersten großen Star in Hollywood. Und diese so sympathisch tollpatschige Slapstick-Figur hatten Dominique Dumais, Marius Krisan und ihr Tanzensemble offenkundig in ihre Herzen geschlossen.

Die Tänzerinnen und Tänzer wurden zu einem homogen agierenden Ensemble, ohne individuelle Ausdrucksformen unter den Teppich zu kehren. Kräftige Unterstützung leistete dabei GMD Enrico Calesso mit seinem Philharmonischen Orchester; sogar mit einer Gesangseinlage als ein mit Melone „behüteter“ Dirigent, der den „Nonsens Song“ aus dem Film „Modern Times“ zum Besten gab.

Chaplin engagierte zu seinen Lebzeiten bekannte Balletttänzer wie George Metaxa, Stanislas Idzikowski oder Alexander Sacharoff für seine Filme. Die Bewunderung für diese Kunstform demonstrierte Chaplin eindringlich als Straßenfeger in „Lichter der Großstadt“. In einer Filmszene tanzte er in einem Ballettkostüm, um Geld für eine Augenoperation für eine Blumenverkäuferin zu sammeln, in die er sich verliebt hatte. Die Würzburger Aufführung glänzte mit vielen Assoziationen, indem sie einige Stationen von Chaplins nicht einfachem Lebensweg stilvoll mit Texttafeln nachzeichnete, die der Stummfilmzeit nachempfunden waren. Diese nutzte Chaplin weiterhin, obwohl sich der Siegeszug des aufkommenden Tonfilms immer stärker abzeichnete. Er glaubte unbeirrt daran, sein ausdrucksstarkes pantomimisches Talent nur ohne Worte überzeugend zur Geltung bringen zu können.

Komponierender Autodidakt

Trotzdem komponierte er als Autodidakt – ohne Noten lesen zu können – zum ersten Mal für seinen Film „Lichter der Großstadt“ die „Original Music“, die in Würzburg zum Auftakt gespielt wurde. Es folgten „Morning Promenade“ aus „Der Vagabund und das Kind“, der „Nonsense Song“ und „Factory Set“ aus „Moderne Zeiten“. Als Ballett komponiert wurde „La Strada“ von Nino Rota, kraftvoll-zupackend gespielt. Die Musiker überzeugten mit fließenden Übergangen zu leisen Tönen voller Melancholie, die vom Tanzensemble noch verstärkt wurde.

Als Solisten spielten bei der Premiere Silvia Vassallo Paleologo (Klavier) und Deanna Talens (Violoncello). Der bunte Reigen musikalischer Pretiosen von György Ligeti. Ludwig van Beethoven, Aleksandra Vrebalov, Gabriel Ólafs, Maurice Ravel, Henry Purcell, Peter Tschaikowski bis zur betörenden „Rumänischen Rhapsodie“ von George Enescu war schon ohne Bilder ein musikalischer Hochgenuss.

Hingucker

Das „zusammengewürfelte“ Kostüm des Tramp interpretierte Verena Hemmerlein, die für die Würzburger Produktion das erstklassige Bühnen- und Kostümbild entwarf, im Programmheft: „Es zeigt hier eine Parallele zu Chaplins Biografie. In Armut mit einer psychisch labilen Mutter und ohne Vater aufgewachsen, musste er viel zu früh Verantwortung übernehmen, quasi in zu große Schuhe schlüpfen. Das zu kleine Jackett ist auch ein typisches Bild für Kinder in Armut - dem alten entwachsen, aber kein Geld für ein neues. Und dennoch ist er mit Weste, Fliege, Melone und Stock stets auf ein würdevolles, gepflegtes Aussehen bedacht.“

Ein richtiger Hingucker ist die Bühne, die im ersten Bild einen blauen Himmel mit bauschigen Schäfchen-Wolken mit Bowler-Hüten, davor eine Rampe mit Treppe auf der einen und einer Rampe auf der anderen Seite, die dann Tramps in zwölffacher Ausführung bevölkern. Ob nun Hüte, Spazierstöcke, ein großer Ballon mit der Weltkugel im Hintergrund und eine zarte Feder durch die Luft segelten oder schwebten; immer verstärkten sie mit der Lichtgebung von Inge Jooß die emotionale Wirkung von Chaplins typischer, per se schon nicht gerade untertriebener Gestik und Mimik. Der Tramp hat seine ganz eigene Methode, seinen Weg in einer Welt voller sozialer Ungerechtigkeiten und Barrieren zu finden. Schön, dass es der Würzburger Tanzformation so trefflich gelungen war, die Figur für fast zwei Stunden mit viel Einfühlungsvermögen und Fantasie wieder zum Leben zu erwecken. Der zweite Akt sorgte für eine Tempoverschärfung auf einer Bühne mit einem Wechselspiel von sich stetig öffnenden oder schließenden Türen.

Mit seinen Filmen wollte Chaplin nicht nur bestens unterhalten, sondern Botschaften der Hoffnung und der Menschlichkeit vermitteln. Aus seiner Hitler-Satire „Der große Diktator“ ließ es sich die Inszenierung nicht nehmen, zum Schluss Chaplins legendäre Vision von einer besseren Welt vorzutragen: „Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein.“

Ein Moment tiefer Betroffenheit, dem rasch große Anerkennung für die reife Leistung aller Mitwirkenden folgte. Die Bühnenpodeste der Blauen Halle erwiesen sich bei der Abstimmung mit Händen und Füßen als sehr standhaft.