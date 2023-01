Unsachgemäßer Umgang mit Pyrotechnik

Würzburg/Unterfranken. In der Würzburger Innenstadt ging der Jahreswechsel ruhig vonstatten. Die rund 3000 Besucher in der Sicherheitszone konnten in der Böller-Sperrzone Domstraße/Alte Mainbrücke sicher und friedlich Silvester feiern, darunter auch viele Familien mit Kindern. Es gab keine sicherheitsrelevanten besonderen Vorkommnisse, teilt die Stadtverwaltung Würzburg mit.

Insgesamt habe sich das Sicherheitskonzept in der Sperrzone wieder sehr gut bewährt und sei erfolgreich gewesen, so die Pressemitteilung der Stadt. Es gab dort weder Glasbruch oder Feuerwerk. Die Sperrung der Böller-Sicherheitszone wurde um 1 Uhr aufgehoben.

Die Straßenreinigung war am Jahreswechsel im Stadtgebiet mit insgesamt 20 Mitarbeitenden, vier Groß- und vier Kleinkehrmaschinen im Einsatz. Es gab seitens der Straßenreinigung keine besonderen Vorkommnisse, lediglich vereinzelt brennende Feuerwerksbatterien. Diese seien jedoch sofort mit Wasser abgelöscht worden. Das Gesamtgewicht an Kehrgut: 7410 Kilogramm.

Positives vermeldet auch die Polizei. Überwiegend friedlich und mit ausgelassenen Feiern sei Unterfranken in das neue Jahr gestartet. 345 Einsätze hat die Polizei Unterfranken in der Silvesternacht bewältigt, damit die Bürgerinnen und Bürger sicher ins neue Jahr feiern konnten. Überwiegend beschäftigten die Polizei Brände, Ruhestörungen und Streitigkeiten.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren zum Jahreswechsel die Nacht über mit Streifenwagen unterwegs. Von den Einsätzen hatten 308 einen direkten Bezug zu Silvester. Damit liegt die Silvesternacht in der Gesamtzahl der Einsätze etwas über dem Niveau von 2020, dem letzten Jahreswechsel vor den Coronabeschränkungen, bei dem es zu 314 Einsätze gekommen war.

Auch wenn es insgesamt zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen ist, so hatten die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst dennoch alle Hände voll zu tun.

Im Gauköningshofener Ortsteil Acholshausen (Kreis Würzburg) ist beim Brand eines Carports ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Ein in dem Carport geparkter Pkw brannte wie auch der Carport komplett aus. In Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) rückten über 40 Feuerwehrleute an, um ein Feuer in einer Garage abzulöschen. Die Flammen hatten auf zwei angrenzende Holzcarports übergegriffen. Der entstandene Sachschaden wird hier im unteren sechsstelligen Bereich liegen.

In Untereuerheim, einem Ortsteil von Grettstadt im Landkreis Schweinfurt, kam es am frühen Silvesterabend im Kirchenweg zum Brand einer Hecke. Dort hatte ein elfjähriger Junge unter elterlicher Aufsicht Feuerwerkskörper abgebrannt. Einer der Knallfrösche prallte dabei so unglücklich ab, dass die rund drei Meter hohe, trockene Hecke des Nachbars Feuer fing.

Eine Streife der Polizei Aschaffenburg ist gegen 1.30 Uhr auf einen Brand in einem Parkhaus aufmerksam geworden. Mehrere große Restmüllcontainer hatten in einem abgetrennten Vorraum aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Dichter Rauch überzog die Fassade und einige geparkte Fahrzeuge mit einer Rußschicht. Eine Diskothek musste für die Dauer des Einsatzes kurzzeitig von der Polizei geräumt werden.

Der vermutlich unsachgemäße Umgang mit professioneller Pyrotechnik führte am Würzburger Peterplatz zu mehreren beschädigten Fenstern eines Wohnhauses und einer benachbarten Kirche. Die derzeitigen Ermittlungen deuten auf die Verwendung einer Kugelbombe hin. Weitere größere Unfälle mit Feuerwerk blieben aus und es gab nur leicht verletzte Personen.

Auch in diesem Jahr gab es zahlreiche Streitigkeiten zu schlichten. So gerieten in Unterpleichfeld ein 55-jähriger Mann und eine 50-jährige Frau aneinander. Auslöser war wohl der geäußerte Unmut über das Anzünden von Silvesterraketen. Der Mann setzte Tierabwehrspray ein. Die 50-Jährige musste durch den Rettungsdienst ambulant versorgt werden.

In der Würzburger Innenstadt kam es vor einem Restaurant in der Elefantengasse gegen 3.15 Uhr zu einer Streitigkeit. Mindestens drei bislang unbekannte Täter gerieten mit einem 18-jährigen Mann aneinander. Im Laufe der Auseinandersetzungstürzte der junge Mann zu Boden und die Täter traten weiter auf ihn ein. stv/pol