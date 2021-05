Universität Würzburg bietet fünfwöchiges Schnupperstudium online an

Würzburg. Studieninteressierte können beim Schnupperstudium vom 26. Mai bis 25. Juni die Universität Würzburg auch durch Online-Gespräche mit Studierenden und Lehrenden kennenlernen.

Das Schnupperstudium der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg findet wieder mit einem reinen Online-Programm statt. Fünf Wochen lang können sich Studieninteressierte über das Studienangebot der JMU informieren, sich mit Studierenden und Lehrenden austauschen, vom Studienalltag erfahren und den Stil von Lehrveranstaltungen kennenlernen.

Wer teilnehmen will, muss sich einmalig mit seiner E-Mail-Adresse auf der Webseite der JMU registrieren. Das ist ab sofort und jederzeit bis zum Ende des Schnupperstudiums möglich. Nach der Registrierung erhält man Zugriff auf die konkreten Veranstaltungsdaten, Zoom-Links für die Teilnahme und andere Infos.

Zur Registrierung geht es unter https://go.uniwue.de/schnupperstudium im Internet. Wer schon ziemlich genau weiß, was er studieren möchte, besucht am besten die von der Uni vorgeschlagenen Veranstaltungen seines Wunschfachs. Wer noch unsicher ist oder sich für mehrere Fachbereiche interessiert, kann auch in unterschiedliche Lehrveranstaltungen hineinschnuppern und so gewissermaßen mehrere Fächer auf Probe studieren. Dabei ist zu beachten: Die Schnupper-Vorlesungen laufen schon seit Mitte April und gehören manchmal auch zu höheren Semestern.

Ziel ist nicht, dass alles verstanden oder bereits für das Studium vorgelernt wird, sondern einen ersten Eindruck vom Wunschfach zu bekommen.

Wenn sich durch das Schnupperstudium Fragen oder Unsicherheiten ergeben, stehen die Zentrale Studienberatung, die Fachstudienberatungen oder die Fachschaften für Auskünfte bereit. Die Kontakte finden sich auf der Webseite des Schnupperstudiums. pm

