Uniklinik Würzburg wird Standort für nationales Tumorzentrum

Würzburg. Bayern erhält erstmals einen eigenen Standort für das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen („NCT“) des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ). Der Verbund der vier Uniklinik-Standorte Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg (kurz Wera), wurde Anfang Februar als offizieller NCT-Standort durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) verkündet. Die Koordination des Standorts „NCT Wera“ liegt bei der Universitätsmedizin Würzburg.

Das NCT kann zukünftig mit bis zu 14,5 Millionen Euro pro Jahr durch das BMBF gefördert werden.

Ziel des NCT ist es, die Krebsforschung patientenzentriert weiter auszubauen und so zukünftig mehr Krebskranken in Deutschland den Zugang zu innovativen Methoden in Diagnostik und Therapie zu ermöglichen. Auch die schnelle Entwicklung neuer Krebsmedikamente und die auf den einzelnen Erkrankten zugeschnittene personalisierte Medizin soll weiter gestärkt werden.

Das NCT ist eine Kooperation zwischen dem Deutschen Krebsforschungszentrum und herausragenden Kompetenz-Standorten in der universitären Krebsmedizin. Neben Wera wurden drei weitere neue NCT-Standorte in Deutschland verkündet. Insgesamt verfügt das erweiterte Nationale Centrum für Tumorerkrankungen damit nun über sechs Standorte.

„Nachdem wir aufgrund unserer internationalen Sichtbarkeit im Bereich neuer Immuntherapien (vor allem T-Zell-basierter Therapien) und neuer gezielter Behandlungen („Protacs“) in der Krebsforschung und -behandlung ausgewählt wurden, haben nun alle vier Wera-Partner gemeinsam enorm viel Arbeit in den Prozess der Konzeptentwicklung und in einen spezifischen Umsetzungsplan gesteckt. Hiervon werden nun vor allem auch die Patientinnen und Patienten in der ländlichen Region profitieren. Durch neu einzurichtende Professuren, neue Nachwuchsgruppen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Immuntherapie, und vor allem auch durch eine deutliche Erweiterung und Verbesserung der Studieninfrastruktur können wir Innovationen zukünftig viel schneller voranbringen und sie in die Versorgung vor Ort integrieren“, betonte der Sprecher des Standorts Wera, der Hämatologe/Onkologe Professor Dr. Hermann Einsele, Direktor der Medizinischen Klinik II am Universitätsklinikum Würzburg (UKW).

Die Auszeichnung zeige außerdem: „Spitzenleistungen in Forschung und klinischer Translation sind auch abseits der großen Metropolregionen möglich“, so Einsele.

Der neue Standort soll jährlich mit 14,5 Millionen Euro gefördert werden. 90 Prozent kommen dabei vom Bund, zehn Prozent vom Freistaat. Vier Fünftel der Gelder gehen laut Hermann Einsele nach Würzburg.

Für einen Neubau auf dem Klinikcampus habe das bayerische Wirtschaftsministerium bereits 90 Millionen Euro eingeplant. Professor Einsele hofft, dass der Bau bis 2028/29 fertig ist. Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) ist eine langfristig angelegte Kooperation zwischen dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), Partnern in der Universitätsmedizin und weiteren herausragenden Forschungspartnern an verschiedenen Standorten in Deutschland. Heidelberg bildet seit 2004 den ersten Standort des NCT, Dresden seit 2015 den zweiten.