Uniklinik unter den Top 15

Würzburg. Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) zählt erneut zu Deutschlands besten Kliniken. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle „Klinikliste 2023“ des Nachrichtenmagazins „Focus“, die in dieser Woche erschienen ist. Das UKW belegt im bundesweiten Ranking Platz 15. Basis für die Liste waren die Daten von allen 1659 öffentlichen Kliniken in Deutschland, so das Magazin. Die „Klinikliste“ gilt als der umfangreichste Qualitätsvergleich der deutschen Krankenhäuser.

Fachdisziplinen

In der neuen Klinikliste 2023 empfohlen wird das Würzburger Uniklinikum bei der Behandlung folgender Krankheitsbilder beziehungsweise bei den genannten Fachdisziplinen:

Augenheilkunde (Hornhauterkrankungen), Augenheilkunde (Refraktive Chirurgie und Katarakt), Gynäkologische Chirurgie, Risikogeburt und Pränataldiagnostik, Hauterkrankungen, Herzchirurgie, Kardiologie, Schilddrüsenchirurgie, Kinderchirurgie, Neonatologie, Neuropädiatrie, Blasenkrebs, Brustkrebs, Darmkrebs, Gynäkologische Onkologie, Hautkrebs, Hirntumoren, Hodenkrebs, Knochenkrebs, Kopf-Hals-Tumoren, Leukämie, Lungentumoren, Lymphome, Nierenkrebs, Prostatakrebs, Prostatasyndrom, Demenzen, Multiple Sklerose, Parkinson, Schlaganfall, Handchirurgie, Kniechirurgie, Unfallchirurgie, Angst- und Zwangsstörungen, Nuklearmedizin, Strahlentherapie sowie bei den Zahnkliniken

Speziell für Internationale Patienten wird auch die Medizinische Klinik II (unter anderem Onkologie) des UKW empfohlen.

Fachärzte bewerten

In die Klinikliste fließen auch die Bewertungen von etwa 15 000 Fach- und Hausärzten ein.