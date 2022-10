Unfallverursacher bei Giebelstadt war betrunken

Giebelstadt. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer war am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, auf der Mergentheimer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte Giebelstadt unterwegs. Mit seinem Passat kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW eines 33-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher unter starkem Alkoholeinfluss stand. Ein Test an der Unfallstelle ergab 3,12 Promille. Dies hatte zur Folge, dass sich der leichtverletzte Verursacher einer Blutentnahme unterziehen musste, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Mergentheimer Straße (B19) in beide Richtungen gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1