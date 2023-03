Unfall mit drei Verletzen in Würzburg

Würzburg. Am Oberen Mainkai verursachte ein Seat-Fahrer einen Verkehrsunfall mit Verletzen und hohem Sachschaden, weil er einen Stau umfahren wollte. Der Verursacher fuhr mit seinem Pkw von der Sanderau kommend in Richtung Friedensbrücke. Unterhalb der alten Mainbrücke müssen zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt warten. Der 31-Jährige fuhr ohne zu zögern auf die Gegenfahrbahn, um an den Wartenden vorbeifahren zu können. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden BMW. Der Verursacher und sein Beifahrer, sowie der BMW-Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden beider Fahrzeuge beläuft sich rund 25 000 Euro. Gegen den Seat-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

