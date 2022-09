Unfall mit Alkohol

Würzburg. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer verursachte am Mittwochabend auf der Nordtangente alkoholisiert einen Verkehrsunfall mit insgesamt drei beschädigten Fahrzeugen, zwei verletzten Personen und weiteren Sachschäden. Bevor im Krankenhaus eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt werden konnte, flüchtete er.

Der Würzburger fuhr gegen 18.25 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes-Benz auf der Nordtangente in Richtung Ständerbühlstraße. Aus bislang unbekannten Gründen kam er auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem weißen Mercedes-Benz und einem grauen Ford. Danach touchierte er noch einen Laternenmast und kam schließlich an dem Mast einer Verkehrseinrichtung zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt wurde beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Da der 54-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt wurde, wurde er in ein Würzburger Klinikum gebracht. Noch bevor die Polizeibeamten dort eintrafen, hatte er sich unter einem Vorwand aus dem Krankenhaus entfernt. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach ihm blieb erfolglos.

Das Verursacherfahrzeug und der weiße Mercedes-Benz waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro.