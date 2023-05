Unfall fordert zwei Tote

Thüngersheim. Bei einem Verkehrsunfall haben am Samstagmittag bei Thüngersheim (Landkreis Würzburg) zwei Menschen ihr Leben verloren. Gegen 12.30 Uhr hat sich der Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27, zwischen Veitshöchheim und Thüngersheim, ereignet.

Bei den beiden Toten handelt es sich um einen 42-Jährigen aus dem Landkreis Würzburg und seine 56-jährige Beifahrerin, die in einem Mazda in Richtung Karlstadt unterwegs waren. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Fahrer als auch seine 56-jährige Begleiterin erlitten bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Ein Notarzt stellte nur noch den Tod der beiden fest, so die Angaben der Polizei.

Schwierige Bergung

Der 50-jährige Lkw-Lenker sowie dessen neunjähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da der unbeladene Lkw in der Folge der Kollision eine Leitplanke durchbrochen hatte und in Schräglage neben der Fahrbahn zum Liegen kam, zogen sich die Bergungsmaßnahmen des Fahrzeugs bis in die Nachmittagsstunden hin.

Neben Streifenbesatzungen aus Würzburg und Karlstadt befanden sich auch der Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Zell, Veitshöchheim und Thüngersheim mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde auch eine Sachverständige hinzugezogen, um den Unfallhergang genau rekonstruieren zu können.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten war der Abschnitt der B 27 voll gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.