Unfall auf A3 bei Wiesentheid: 700 Schweine verendet

Wiesentheid/Würzburg. Ein Tiertransporter mit rund 900 Ferkeln ist am Dienstag in einem Baustellenbereich auf die Seite gefallen. Für rund 700 Tiere endete der Unfall tödlich. Der Fahrer des Transporters und sein Beifahrer kamen verletzt in Krankenhäuser. Der Tiertransporter mit niederländischer Zulassung war in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs, als der 34-jährige Fahrer vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über den Lkw verlor. Der Lastwagen durchbrach in der Folge eine rechtsseitige Betonaußenschutzleitplanke und kippte in einer Autobahnbaustelle auf die rechte Fahrzeugseite.

In dem Transporter befanden sich rund 900 Ferkel. Dem Ermittlungsstand zufolge verloren insgesamt rund 700 Tiere ihr Leben. Etwa 150 verletzte Tiere mussten nach Begutachtung einer verständigten Amtstierärztin von mehreren hinzugerufenen Metzgern erlegt und damit von ihrem Leiden erlöst werden.

