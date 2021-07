Unbekannter schlägt Kind

Öhringen. In Öhringen ist am Donnerstag ein Kind von einem unbekanntem Jugendlichen geschlagen worden. Das Kind war mit seinem jüngeren Bruder gegen 19.10 Uhr auf dem Fuß- und Radweg entlang des Öhringer Freibads gelaufen, als er auf Höhe der Ohrnbrücke unvermittelt einen Schlag gegen den Kopf bekam. Der Angreifer beleidigte den Jungen und holte auch erneut aus, ließ aber von einem weiteren Schlag ab. Der jugendliche Aggressor wird von dem Kind als etwa 14 bis 16 Jahre alt beschrieben. Er habe eine dunkle Hautfarbe, Dreadlocks und einen ausländischen Akzent gehabt. Außerdem wurde er von einem etwa 13 Jahre alten, blonden Jungen mit einem Kickroller begleitet. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich mit dem Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941/9300, in Verbindung setzen.

