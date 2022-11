Unbekannter entblößt sich in Würzburg vor Joggerin

Würzburg. Am Theodor-Heuss-Damm in Würzburg kam es bereits am Montagnachmittag zu einer Erregung des öffentlichen Ärgernisses. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entblößte ein 39-jähriger Mann vor einer Joggerin sein Glied. Nachdem die Dame laut aufschrie, zog der Mann die Hose wieder hoch und entfernte sich von der Örtlichkeit. Die Geschädigte verfolgte den Mann und fotografierte ihn. Durch das Foto konnte der Mann durch die Polizei identifiziert werden und wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

