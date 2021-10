Würzburg. Eine Frau hat in einer Würzburger Straßenbahn einen Fahrgast bespuckt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Am Freitagmittag war es in der Straßenbahn Linie 3, die in Richtung Heuchelhof fuhr, zu der Körperverletzung gekommen. Ein unbekannte Frau hatte den Fahrgast ohne erkennbaren Grund in das Gesicht gespuckt. Die weibliche Täterin wird wie folgt beschrieben: circa 1,65 Meter groß, geschätztes Alter 40 Jahre, keine bis wenig Haare, schwarzes Base-Cap.