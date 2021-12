Überfall auf Einkaufsmarkt

Würzburg. Kurz vor Geschäftsschluss überfielen am Freitagabend zwei maskierte Männer den Kupsch-Markt in der Sankt Benedikt Straße in Würzburg. Mit ihrer Beute in bislang unbekannter Höhe flüchteten die Täter. Die Männer betraten mit aufgesetzten Mountainbike Helmen gegen 19.30 Uhr den Markt. Dort bedrohte einer der Täter einen Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte das Bargeld aus der Kasse. Zwischenzeitlich leerte der zweite Täter das Zigarettenregal und verstaute die Packungen in einer mitgebrachten Sporttasche. Nachdem der Angestellte das Geld übergeben hatte, flüchteten die Männer. Die Polizeiinspektion Würzburg löste daraufhin eine Großfahndung aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Hinweise gehen an die Kripo Würzburg unter Telefon 0931/4571732.