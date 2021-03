Würzburg. Polizeibeamte haben am 11. Februar in Würzburg im Fahrzeug eines 24-Jährigen über 600 Gramm Marihuana gefunden. Im Zuge der Ermittlungen rückte auch ein 27-Jähriger ins Visier der Beamten. Beide Männer sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

