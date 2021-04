Würzburg. Der erste Neubau für das Forschungszentrum „Künstliche Intelligenz und Data Science“ Caidas der Uni Würzburg ist in Sicht. Der Freistaat Bayern hat dafür grünes Licht gegeben und stellt Mittel bereit.

„Der Infrastruktur-Turbo ist gezündet“: So schreibt das bayerische Wissenschaftsministerium in einer Pressemitteilung, in der es über 125 Millionen Euro für Modulbauten ankündigt. 19 Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften bekommen damit grünes Licht für den Ausbau ihrer räumlichen Infrastruktur, so Minister Bernd Sibler. Die Mittel stammen aus einem Sonderprogramm zur Hightech-Agenda Bayern. An die Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg gehen rund zehn Millionen Euro. Sie setzt das Geld für den Aufbau ihres Forschungszentrums Caidas ein (Center for Artificial Intelligence and Data Science). In dem Zentrum werden Strategien entwickelt, um in allen Wissenschaftsgebieten große Datenmengen effizient und mit intelligenten Methoden auswerten und nutzen zu können.

Abriss beginnt

Für Caidas finanziert der Freistaat unter anderem zehn neue Professuren und zahlreiche Stellen für weiteres Personal an der JMU. Für diese neuen Arbeitsgruppen ist auch der Neubau vorgesehen, den das Staatliche Bauamt Würzburg und die Universität mit den 10,3 Millionen Euro ab sofort planen können.

Insgesamt 1900 Quadratmeter auf vier Geschossen werden auf dem Campus Nord auf einem Baufeld neben der Mathematik in einem modularisierten System errichtet. Dort, in der Emil-Fischer-Straße 50, steht noch ein Haus aus dem Altbestand der Leighton Barracks. Sein Abriss beginnt demnächst; voraussichtlich bis Ende 2023 soll das neue Gebäude bezugsfertig sein. Der Neubau bietet Platz für zehn Professuren mit ihren Lehr- und Forschungsflächen. Eine Erweiterung ist möglich und wird in der Planung berücksichtigt. jmu

