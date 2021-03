Trickbetrug vereitelt

Zell am Main. Am Donnerstagmittag läutete das Telefon der Seniorin. Der Anrufer gab sich als ihr Enkel aus. Er behauptete, an einem tödlichen Unfall beteiligt gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft würde nun eine Kaution in Höhe von 45 000 Euro fordern. Danach meldete sich eine Frau, die sich am Telefon als Kommissarin ausgab und die Version des vermeintlichen Enkels bestätigte. Die Seniorin setzte sich mit ihrer Bank in Verbindung, um die Geldabhebung anzukündigen. Der Bankangestellte durchschaute die Masche allerdings sofort, wodurch die Geldübergabe verhindert werden konnte. Die Täter sind bislang noch unbekannt.

AdUnit urban-intext1