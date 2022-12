Trauma-Ambulanz in Würzburg wird fortgeführt

Würzburg. Die Trauma-Ambulanz Würzburg wird zum August 2023 bei der Uniklinik Würzburg (UKW) angesiedelt und dort weiter betrieben. Bis Ende Juli 2023 wird die Einrichtung in der jetzigen Form von der Universität Würzburg am Standort in der Innenstadt fortgeführt. Damit stellen Universität und Uniklinik den langfristigen Betrieb dieses Versorgungsangebots sicher.

Universitätspräsident Professor Dr. Paul Pauli: „Universität und Universitätsklinikum haben eine sehr gute Lösung gefunden, um die Trauma-Ambulanz mit ihrem Versorgungsangebot zu erhalten. Der Weiterbetrieb erfolgt zunächst bis Mitte 2023 am jetzigen Standort am Pleicherwall in den Räumen der Universität und danach an der Universitätsklinik. Damit ist eine unterbrechungsfreie Versorgung der Menschen möglich, die in der Trauma-Ambulanz Hilfe suchen. Davon unabhängig geht der Betrieb der Hochschulambulanz für Psychotherapie der Universität in der Markusstraße kontinuierlich weiter.“

„Für die Patientinnen und Patienten der Trauma-Ambulanz ist damit Kontinuität sichergestellt. Das Team der Trauma-Ambulanz wird ab dem 1. August seine Aufgaben in der Erwachsenenpsychiatrie des UKW am Margarete-Höppel-Platz wahrnehmen. Bis dahin können wir die vertraglichen Regelungen abschließen und auch die nötigen baulichen Maßnahmen umsetzen. Damit bleibt das Versorgungsangebot für Menschen aus Würzburg und der Region erhalten und ist auch zukünftig eng in die Versorgungsstrukturen der Universitätsmedizin Würzburg eingebunden“, so Professor Dr. Jens Maschmann, Ärztlicher Direktor der Uniklinik Würzburg. Uniklinik und Universität betonen zudem: Diese Überführung der Trauma-Ambulanz an die Uniklinik erfolge vor dem Hintergrund organisatorischer Änderung, die nun im Sommer 2023 greifen. Hier sei eine Lösung gefunden worden, die auch eine langfristige Versorgungssicherheit für die betroffenen Patientinnen und Patienten bietet. Die „von dritter Seite angeführten Spekulationen über finanzielle Gründe für diese Umstrukturierung“ hätten leider bei Patienten zu Irritationen geführt.

Mit der jetzigen Lösung könnten diese hoffentlich ausgeräumt werden. Konkrete Details zum Umzug im Sommer 2023 und zu den Kontaktmöglichkeiten würden rechtzeitig durch die Uniklinik mitgeteilt. Bis Ende Juli ist die Trauma-Ambulanz über die bisherigen Kontaktmöglichkeiten erreichbar.

Seit September 2021 bietet die Trauma-Ambulanz akut-traumatisierten Menschen, etwa durch Gewalttaten, zeitnah einen Termin für ein Erstgespräch an und berät bezüglich einer Therapie.