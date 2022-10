Trauer um Barbara Stamm

München/Würzburg. Die frühere Vorsitzende des bayerischen Landtags, Barbara Stamm, ist tot. Das teilte der Landtag unter Berufung auf Stamms Familienkreis am Mittwochmorgen mit. Stamm war demnach am Mittwoch im Alter von 77 Jahren nach langer Krankheit in Würzburg gestorben.

Die CSU-Politikerin stand von 2008 bis 2018 an der Spitze des bayerischen Landtags. Sie war die erste Frau in diesem Amt. Ihr Geburtsort war Bad Mergentheim (29. Oktober 1944). Insgesamt gehörte sie 42 Jahre lang dem Landtag an, zudem war sie mehr als 13 Jahre lang Mitglied der Staatsregierung, unter anderem als Staatssekretärin und Ministerin sowie von 1998 bis 2001 als stellvertretende Ministerpräsidentin.

„Ich bin zutiefst getroffen von der Nachricht vom Tod meiner Amtsvorgängerin“, sagte die Landtagspräsidentin Ilse Aigner. „Wir verlieren mit Barbara Stamm eine beliebte Politikerin, die sich jahrzehntelang vor allem für die Ärmeren und Schwächeren in unserer Gesellschaft einsetzte.“ Auch Ministerpräsident Markus Söder würdigte Stamm: „Sie war Bayerns soziales Gewissen, Maßstab und Vorbild im Einsatz für die Mitmenschen.“