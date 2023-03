Transporter für Autos brannte im Landkreis Würzburg aus

Würzburg. Auf der A 3 wurde heute Morgen laut Angaben der Polizei im Bereich Uettingen in Fahrtrichtung Frankfurt die Autobahn bis gegen 9 Uhr komplett gesperrt. Grund dafür war ein Autotransporter, der in Vollbrand stand. Die Feuerwehren waren mit 65 Einsatzkräften im Einsatz.

Gegen 3.30 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer auf der A 3 in Richtung Frankfurt einen brennenden Autotransporter der Einsatzzentrale Würzburg. Als die Streife ankam, befand sich die Zugmaschine mit vier darauf befindlichen nagelneuen BMW-Pkw bereits in Vollbrand. Ursache war nach den Angaben des 55-jährigen Fahrers vermutlich ein Motorplatzer. Der Anhänger mit weiteren vier BMW konnte zum Großteil gerettet werden. Der Fahrer aus dem Raum Fürth wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird von der Polizei auf fast 500 000 Euro geschätzt. Feuerwehren aus Waldbüttelbrunn, Waldbrunn, Eisingen, Kist und Helmstadt waren mit 65 Einsatzkräften im Einsatz. Der Verkehr, der sich bis Heidingsfeld zurückstaute, wurde an der Anschlussstelle Helmstadt ausgeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1