Totenmesse für Barbara Stamm

Würzburg. Bischof Dr. Franz Jung feiert am Freitag, 14. Oktober, um 14 Uhr im Würzburger Kiliansdom ein Pontifikalrequiem für Barbara Stamm, Landtagspräsidentin a. D. und Ehrenvorsitzende des Diözesan-Caritasverbands Würzburg. Sie starb am Mittwoch, 5. Oktober, in Würzburg. Im Rahmen der Feier sprechen unter anderem der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Für die musikalische Gestaltung sorgen Domorganist Professor Stefan Schmidt, der Würzburger Domchor, das Bayerische Staatsorchester und Sopranistin Maria Bernius unter der Leitung von Domkapellmeister Alexander Rüth.

Der Gottesdienst wird live vom Bayerischen Fernsehen übertragen. Voraussichtlich stehen einige freie Plätze zur Mitfeier im Dom zur Verfügung. Der Zugang für Personen ohne Einlasskarte erfolgt ab 13.15 Uhr über das Hauptportal. Ab 9 Uhr ist an diesem Tag der Sarg mit dem Leichnam der Verstorbenen im Dom aufgebahrt. Bis 11 Uhr hat die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich von Stamm zu verabschieden. pow