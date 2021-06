Tote und Verletzte bei Amoklauf

Würzburg. In der Würzburger Innenstadt ist es am frühen Freitagabend zu einem Amoklauf gekommen. Dabei gab es laut Polizei mehrere Tote und Verletzte. Wie eine Polizeisprecherin den FN bestätigte, sei der mutmaßliche Täter gefasst worden. „Wir haben alles unter Kontrolle“, so die Polizistin.

Auf Twitter teilte die Polizei mit, dass das Gebiet um den Barbarossaplatz wegen eines „größeren Einsatzes“ gesperrt sei. Ein Tatverdächtiger sei nach Schusswaffengebrauch festgenommen worden. Die Bevölkerung wurde angehalten, den Bereich zu meiden. Gerüchten zufolge soll ein Mann mehrere Passanten mit einem Messer angegriffen haben. Augenzeugen wollen gesehen haben, wie mehrere Männer mit Stühlen auf den Tatverdächtigen losgegangen sein sollen. Eine blutende Frau soll am Boden gelegen haben. Dies ist aber noch nicht bestätigt. Auf Twitter sind Videoaufnahmen von dem Vorfall zu sehen. Diese zeigen, wie mehrere Passanten mit Stöcken und Rucksäcken auf einen Mann mit beiger Hose und gelbem Pullover losgehen, der ein Messer in der Hand hält. Als er flüchtet, verfolgen ihn die Passanten.