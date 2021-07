Tolle folgt auf Kallert

Veitshöchheim. Unterfrankens langjähriger Polizeipräsident geht Ende Juli in den Ruhestand: Im Rahmen eines Festakts hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Donnerstag in Veitshöchheim Gerhard Kallert feierlich verabschiedet und seinen Nachfolger Detlev Tolle als neuen Polizeipräsidenten ins Amt eingeführt.

„In seinen insgesamt fast 45 Jahren bei der Bayerischen Polizei und mehr als sechs Jahren als unterfränkischer Polizeipräsident hat Gerhard Kallert hervorragende Polizeiarbeit geleistet“, lobte Herrmann, der den scheidenden Polizeipräsidenten als einen „allseits geschätzten und hochengagierten Polizisten“ bezeichnete. „Auf Kallerts ausgezeichnete Führungskompetenz war immer Verlass, selbst in schwierigsten Einsatzlagen wie zuletzt beim Messerangriff in Würzburg.“ Wie Herrmann deutlich machte, sei Tolle der ideale Nachfolger an der Spitze des Polizeipräsidiums: „Ich habe Detlev Tolle als exzellenten Polizeiführer und Spitzenpolizisten kennengelernt.“ Dabei hob der Minister Tolles langjährige Erfahrungen in verschiedensten Funktionen der Bayerischen Polizei hervor. So habe Tolle zuletzt als Polizeivizepräsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei ausgezeichnete Arbeit geleistet.

Das Polizeipräsidium Unterfranken ist mit seinen knapp 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit von mehr als 1,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger zuständig. pm