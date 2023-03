Todesopfer bei Brand am Haugerring in Würzburg

Würzburg. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Würzburg ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war vor Ort im Einsatz. Für eine Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt.

Gegen 19.30 Uhr gingen gleich mehrere Mitteilungen über den Brand in dem Wohnhaus im Haugerring ein. Sowohl bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst als auch in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken meldeten sich Anwohner und Passanten, die das Feuer bemerkt hatten. In der Folge begaben sich ein Großaufgebot der Würzburger Feuerwehr und eine Vielzahl von Streifen der Würzburger Polizei zum Brandort.

Während die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnte, waren die Streifen der Polizei unter anderem für umfangreiche Absperrmaßnahmen am zu dieser Uhrzeit stark frequentierten Haugerring zuständig. In der Folge fanden die Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung eine weibliche Person leblos auf. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch am Abend durch die Brandfahnder der Kriminalpolizei Würzburg übernommen und werden auch am Mittwoch fortgesetzt. Neben der Schadenshöhe versuchen die Ermittler insbesondere die genaue Brandursache und die Identität der Toten zu klären, teilte die Polizei mit.