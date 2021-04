Telefonbetrüger wieder am Werk

Würzburg. Aktuell sind im Raum Würzburg wieder Telefonbetrüger aktiv.

Wie es im Bericht des Polizeipräsidiums Unterfranken heißt, geben sich die Anrufer sich bei den Geschädigten als angebliche Polizeibeamte aus, die zum Beispiel nach einem Einbruch in der Nachbarschaft sicherheitshalber Wertsachen oder auch Bargeld in Verwahrung nehmen möchten. Es ist mit weiteren Anrufen zu rechnen.

Damit Telefonbetrüger keinen erfolg haben, geben die Experten der Polizei folgende Tipps:

Die Bürger sollen auch Angehörige, Freunde und Nachbarn darüber informieren, dass die Betrüger wieder am Werk sind und gemeinsam über das Phänomen sprechen. Bei verdächtigen Anrufen soll aufgelegt und danach selbst die Notrufnummer 110 gewählt werden. So kann bei der Polizei nach gefragt werden, ob es einen entsprechenden Einsatz gibt beziehungsweise ob tatsächlich Einbrecher festgenommen wurden.

Die Polizei weist Bürger niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder als Lockmittel zu deponieren. Geldbeträge sollen nicht an Fremde übergeben werden. Auch die Polizei holt an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen.

Die Täter können mittels „Call ID-Spoofing“ jede beliebige Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen. Bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl).

