Würzburg. Erneut ist eine Bürgerin aus der Region Opfer von dreisten Telefonbetrügern geworden. Sie übergab in der Schillerstraße im Würzburger Stadtteil Sanderau mehrere tausend Euro Bargeld an einen unbekannten Abholer, der mit seiner Beute in unbekannte Richtung verschwand. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun.

