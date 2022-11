Teilsperrung der Talavera in Würzburg

Würzburg. In der Zeit vom 5. Dezember bis 12. Januar findet auf einer Teilfläche der Talavera in Würzburg ein Gastspiel des Circus Krone statt. Die Stadt Würzburg hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Talavera in dieser Zeit deshalb nur eingeschränkt als Parkplatz zur Verfügung steht. Die entsprechende Halteverbotsbeschilderung auf der Talavera ist zu beachten. Die Parkplatzeinfahrt vor der Gaststätte „Waldschänke Dornheim“ wird gesperrt. Eine Möglichkeit zum Parken besteht auf dem Viehmarktparkplatz unterhalb der Friedensbrücke.

