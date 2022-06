Teilsperrung der A3/B19 an Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld

Würzburg. Restarbeiten an der Lärmschutzwand in der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld erfordern am Montag und Dienstag, 4. und 5. Juli, die Sperrung der Verbindungsrampe von der A3 auf die B19 in Fahrtrichtung Würzburg, jeweils zwischen 9 und 19 Uhr.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld in Fahrtrichtung Frankfurt von der A3 auf die B19 in Richtung Würzburg fahren möchten, werden innerhalb der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld über eine eingerichtete Umleitung auf die B19 in Richtung Würzburg geleitet.

Weitere Verkehrsbeziehungen an der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld sind durch die Bauarbeiten nicht betroffen.

