Techno-Legende Sven Väth kommt nach Würzburg

Würzburg. Techno-Legende Sven Väth kommt im Sommer nach Würzburg. Am 1. September wird der sogenannte „Papa des deutschen Techno“ vor der Würzburger Residenz für heiße Beats und Bässe sorgen.

Damit reiht sich Väth in eine Reihe verschiedener Größen aus der Musikbranche ein. Wo im vergangenen Jahr noch Rock-Ikone Sting und Elektro-DJ Paul Kalkbrenner standen, sollen in diesem Jahr auch Deutschrapper Apache, Volksmusiker Andreas Gabalier und eben Sven Väth auftreten.

Es ist nicht sein erster Auftritt in der Region: Bereits 2021 spielte der Frankfurter – seine in diesem Jahr einzige Show in Deutschland – in der Burgruine in Wertheim.