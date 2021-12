Tatverdächtige wurden festgenommen

Würzburg. Zwei Frauen wurden von der Polizei in Nordrhein-Westfahlen vorläufig festgenommen, denen ein Einbruch aus Oktober in Unterfranken vorgeworfen wird. Die beiden Beschuldigten wurden am Dienstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Täter drangen am 16. Oktober gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Gaurettersheim ein und entkamen im Anschluss mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg unter Sachanleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg führten letztlich unter anderem auch aufgrund eines Zeugenhinweises zur Identifizierung zweier Frauen, die als dringend tatverdächtig gelten. Am Montag gelang es nun Polizeibeamten aus Nordrhein-Westfahlen, zwei Frauen im Alter von 15 und 25 Jahren vorläufig festzunehmen, denen der Einbruch im Landkreis Würzburg vorgeworfen wird. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die beiden Frauen, die nach bisherigen Erkenntnissen staatenlos und ohne festen Wohnsitz sind, dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen beide Untersuchungshaftbefehle erlassen hat.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun unter Sachanleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg zu weiteren Taten, die den beiden Frauen eventuell zugerechnet werden können, wie es abschließend in der Mitteilung heißt. pm