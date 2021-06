Talbrücke wird neu gebaut

Werneck. Für den Beginn der Bauarbeiten zum Neubau der Talbrücke Stettbach wird auf der A7 zwischen dem Autobahnkreuz Schweinfurt/Werneck und der Anschlussstelle Gramschatzer Wald ab Sonntag, 20. Juni, eine Baustellenverkehrsführung errichtet. Die Talbrücke Stettbach, in unmittelbarer Nähe des Autobahnkreuzes Schweinfurt/Werneck, wird in den kommenden vier Jahren vollständig erneuert. Hierzu wird zunächst der umliegende Streckenbereich in Vorbereitung für die Hauptbauphase ertüchtigt. Sodann werden für die Hauptbauphase Anfang September 2021 bis voraussichtlich Mitte 2023 die Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Würzburg auf die Gegenfahrbahn übergeleitet und es erfolgt der Abbruch und Neubau des Teilbauwerkes der Richtungsfahrbahn Würzburg.

Anschließend wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf der neu hergestellten Richtungsfahrbahn Würzburg geführt und der Abbruch sowie Neubau des Teilbauwerkes der Richtungsfahrbahn Fulda bis voraussichtlich Mitte 2025 vorgenommen.