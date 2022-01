Täter ist in der Psychiatrie

Würzburg. Nach einem tätlichen Angriff, bei dem auch ein fremdenfeindlicher Hintergrund nicht ausgeschlossen wurde, haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg nun zu einem Erfolg geführt. Ein 54-Jähriger wurde als Täter ermittelt.

Am 10. Januar hatte dieser eine 31-Jährige afghanische Staatsangehörige in der Kaiserstraße attackiert und beleidigt. Tags darauf ging ein 54-Jähriger staatenloser Mann einen deutschen Passanten körperlich an. Da sich der Angreifer hier in einem psychischen Ausnahmezustand befand und auch zu erwarten war, dass er weitere Personen angreifen würde, wurde er durch Beamte der Polizei Würzburg in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 54-Jährige auch den Angriff auf die 31-Jährige zu verantworten hat. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund konnten im Rahmen der bisherigen Ermittlungen nicht gefunden werden. Der Tatverdächtige handelte wohl auch hier in einem psychischen Ausnahmezustand, so die Polizei.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren