Täter flüchtete ohne Beute

WÜRZBURG. Ein Unbekannter hat in der nacht zum samstag ein größeres Loch in die Zugangstür eines Fahrradgeschäfts geschlagen. Bei einer Überprüfung des Verkaufsraums konnten zunächst keine Fehlbestände festgestellt werden. Es ist daher wahrscheinlich, dass der Täter ohne Beute geflüchtet ist. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich die Tat zwischen Freitag 14.30 Uhr und Samstag 9.50 Uhr ereignet haben. Der Täter brach gewaltsam ein Loch in die Schiebetür, um in das Geschäft an der Mainfrankenhöhe zu gelangen. Er richtete dabei einen Schaden an, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 1000 Euro belaufen dürfte. Der Täter flüchtete offenbar ohne Beute.

