Täter brechen Loch in Tankstellen-Außenwand

Würzburg. Unbekannte haben von Sonntag auf Montag ein Loch in die Außenwand einer Tankstelle gebrochen und aus dem Verkaufsraum eine Kasse und Zigaretten entwendet. Den Tätern gelang es, unerkannt zu entkommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich der Einbruch „Am Handelshof“ im Zeitraum zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 3.10 Uhr, ereignet haben. Nachdem ein Zeuge das Loch in der Außenwand bemerkt hatte, verständigte er sofort die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen waren schnell vor Ort. Die Täter waren jedoch bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Während der Beuteschaden noch nicht genau beziffert werden kann, dürfte sich der Sachschaden nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen.

