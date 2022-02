Eine 23-jährige Studentin wurde am Sonntagmorgen, gegen 2.40 Uhr, von einem ihr unbekannten Mann an der Straßenbahnhaltestelle „Juliuspromenade“ in der Würzburger Innenstadt sexuell belästigt.

Während sie auf den Nachtbus wartete, setzte sich der 30-Jährige neben sie und fasste sie unsittlich an. Weiterhin öffnete er seinen Hosenreißverschluss und zeigte sein Glied

...