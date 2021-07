Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert in Würzburger Parkhaus

Würzburg. Ein Mann und dessen Sohn gerieten am Samstagabend gegen 21 in einem Parkhaus in der Veitshöchheimer Straße in Würzburg miteinander in Streit.

Zunächst trugen sie ihre Auseinandersetzung verbal aus. Im weiteren Verlauf gingen die beiden Männer aus dem Landkreis Main-Spessart dann aber mit Fäusten aufeinander los.

Dabei erlitt insbesondere der 73-jährige Vater verschiedene Verletzungen im Gesicht. Der 42-jährige Sohn wurde ebenfalls leicht verletzt.

Nachdem sich der Sohn auch gegenüber den verständigten Polizeibeamten aggressiv und unkooperativ verhielt, musste er einige Zeit in Polizeigewahrsam verbringen.

Wie es abschließend in der Mitteilung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt heißt, wurde gegen die beiden Männer jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.