Streit vor Würzburger Gaststätte eskaliert: 17-Jähriger sticht auf 21-Jährigen ein

Würzburg. Weil er im Streit mit dem Messer zugestochen hat, sitzt ein Tatverdächtiger jetzt in Untersuchungshaft. In der Nacht zum Sonntag waren mehrere Besucher einer Würzburger Gaststätte vor einem Lokal in Streit geraten. In dessen Verlauf soll ein 17-Jähriger laut Polizeiangaben mit einem Messer auf einen Kontrahenten eingestochen haben. Ein weiterer junger Mann erlitt Schnittverletzungen bei dem Versuch, schlichtend einzuschreiten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 17-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1