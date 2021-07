Strafverfahren gegen Raser

Würzburg. Mit einem Strafverfahren wegen Verdachts des verbotenen Fahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs müssen ein 21-jähriger und ein 26-jähriger Pkw-Führer rechnen. Sie waren laut Polizei am Samstag gegen 20 Uhr mit ihren beiden hoch motorisierten Autos im Bereich Gerberstraße, nahe einer Gaststätte mit Außengastronomie, deutlich zu schnell um die Kurve gefahren und drifteten dabei ab. Hierdurch fühlten sich einige Gäste in ihrer Sicherheit erheblich gefährdet. Auch im Bereich Veitshöchheimer Straße/Röntgenring wurden andere Verkehrsteilnehmer auf die beiden Fahrer aufmerksam, da sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit dort unterwegs waren und ihre Fahrzeuge auch dort so beschleunigten, dass sie abdrifteten. Beide Verkehrsteilnehmer wurden von der Polizei angehalten und kontrolliert. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Ihre Weiterfahrt wurde unterbunden.