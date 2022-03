Stilles Gedenken als Zeichen gegen Krieg

Würzburg. In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs wurde am 16. März 1945 während eines rund 20-minütigen Luftangriffs Würzburg fast vollständig zerstört. Mehrere tausend Menschen starben während oder in Folge des Angriffs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Gedenken an die damaligen Geschehnisse, aber auch um ein Zeichen gegen den aktuellen Krieg in der Ukraine zu setzen, hat Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt dazu aufgerufen, an diesem Mittwoch während der Zeit des Glockenläutens mit einer Kerze in der Innenstadt innezuhalten: „Dies ist auch ein Zeichen unserer Solidarität und ein Ausdruck unseres Wunsches nach Frieden. Kommen Sie mit einer Kerze in der Hand in die Innenstadt zwischen Alter Mainbrücke und Hauptbahnhof und lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen gegen die Sinnlosigkeit von Krieg setzen“, sagte Schuchardt. Zum Gedenken an den Luftangriff läuten traditionell von 21.20 bis 21.40 Uhr die Glocken aller Würzburger Kirchen. Ab 21.15 Uhr bis Mitternacht ist zudem die Marienkapelle am Marktplatz zum stillen Gedenken und Gebet geöffnet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2