Würzburg. Es war ein Stiftungsfest mit Premieren: Erstmals trug Paul Pauli die goldene Amtskette des Präsidenten, erstmals präsentierte sich die Universitätsleitung in einem Video. Dazu gab es Ehrungen und Auszeichnungen. Mit ihrem Stiftungsfest erinnert die Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) jedes Jahr an ihre Tradition: an die Gründung durch Fürstbischof Johann I. von Egloffstein im Jahr 1402 und an die Erneuerung der Gründung 1582 durch Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn. Das Fest wurde unter Corona-Bedingungen in der Neubaukirche gefeiert – mit striktem Hygienekonzept, mit nur wenigen Personen vor Ort, mit Livestream im Internet. Eine Aufzeichnung der gut zweistündigen Feier steht auf dem YouTube-Kanal der JMU zur Verfügung: https://youtu.be/e-1pNbEkuAM . Wie Universitätspräsident Paul Pauli in seiner Ansprache sagte, sei es ein Ziel der Universität, entsprechend der Corona-Infektionslage und den gesetzlichen Vorgaben eine schrittweise Öffnung und Rückkehr zur Präsenzlehre zu erreichen. Die Festrede hielt Hans-Christian Pape, Professor für Neurophysiologie an der Universität Münster. jmu

