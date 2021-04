Statt des Kinderfests gibt es Spaß online

Würzburg. Auch 2021 muss das beliebte Kinderfest in Würzburg verschoben werden. Zum Trost gibt es im Mai ein buntes Online-Angebot.

AdUnit urban-intext1

Das Internationale Kinderfest Würzburg kann aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt am ersten Sonntag im Mai stattfinden. Zum Trost für die Freunde des Familienevents hat die DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe gemeinsam mit der Stadt Würzburg, dem Bayerischen Rundfunk und vielen ehrenamtlichen Unterstützern kurzfristig ein Online-Angebot auf die Beine gestellt: Auf www.kinderfest-wuerzburg.de finden Kinder und Familien den ganzen Mai über zahlreiche Spiel-, Bastel- und Mitmachangebote.

Da mit dem Ausfall des Festes auch keine Spenden und Erlöse eingenommen werden, die traditionell Hilfsprojekten der DAHW zugutekommen, startet begleitend eine Online-Spendenaktion: Wer im Mai auf www.dahw.de/spenden mit dem Stichwort „Kinderfest“ spendet, unterstützt die DAHW-Arbeit in der Würzburger Partnerstadt Mwanza in Tansania zur Eindämmung der Wurmerkrankung Schistosomiasis.

Seit über 40 Jahren kommen bis zu 40 000 Kinder mit Mamas, Papas, Omas und Opas am ersten Mai-Sonntag in die Innenstadt, um die kunterbunten Mitmach-Angebote an über 100 Ständen auszuprobieren, die Darbietungen auf den beiden Bühnen des Bayerischen Rundfunks zu bewundern und sich das leckere Essen schmecken zu lassen, das es an jeder Ecke zu ergattern gibt.

AdUnit urban-intext2

2020 musste das beliebte Großevent dann jedoch coronabedingt verschoben werden. Und auch 2021 macht das Virus dem Organisationsteam einen Strich durch die Rechnung.