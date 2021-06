Starkregen überrascht Fahrer

Frickenhausen. . Ein Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen auf der A 7 bei Frickenhausen. Dabei geriet ein Pkw aufgrund des Starkregens ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Dabei wurden Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Gegen 7 Uhr war der 38-jährige Fahrer eines BMW auf der A 7 in Richtung Ulm unterwegs, als er plötzlich von einem Starkregen überrascht wurde und dadurch ins Schleudern geriet. Er prallte gegen die Mittelleitplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurden Fahrzeugteile des BMW auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried fuhren mehrere Fahrzeuge über die Trümmer.