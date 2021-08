Stadtfest abgesagt

Würzburg. In jüngster Zeit häuften sich die Nachfragen: „Was ist mit dem Stadtfest in Würzburg im September?“ Jetzt steht fest: Wie schon 2020 fällt es pandemiebedingt aus.

Wie es in der Mitteilung des Vereins Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ heißt, war klar, dass es aufgrund der fortdauernden Pandemie und der aktuellen Rechtsprechung auch 2020 kein „normales“ Stadtfest hätte geben können. „Doch die Entwicklungen zu Beginn des Sommers gaben uns dennoch Anlass zur Hoffnung, unser Würzburger Stadtfest am 17. und 18. September in einer reduzierten Variante durchführen zu können“, blickt Geschäftsführer Wolfgang Weier zurück. Man habe in den vergangenen Monaten geplant und umgeplant, Konzepte erarbeitet, verworfen und neu erstellt, immer im Austausch und mit Unterstützung der Würzburger Genehmigungsbehörden.

Die Entscheidung habe man sich nicht leicht gemacht, betont Weier. Aber „leider zwingen uns die weiterhin ungewisse und unkalkulierbare Situation, die aktuell wieder steigenden Inzidenzzahlen sowie die höchstwahrscheinlich anstehende Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite über den 11. September hinaus nun letztendlich doch zur Absage des Stadtfests auch in kleineren Varianten“.

Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten habe oberste Priorität, heißt es in der Mitteilung weiter. Daher sei klar: „Lieber dieses Jahr gar nicht und im nächsten Jahr wieder g´scheid.“ Gefeiert werden soll 2022 am Freitag, 16. September, und am Samstag, 17. September.

Die Veranstaltung wird seit 1988 von „Würzburg macht Spaß“ organisiert. Nach 2001 und 2020 ist es nun das dritte Mal, dass das Stadtfest ausfällt. pm